В Мосгорнаследии рассказали о старте археологического сезона

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичном регионе стартовал новый археологический сезон. О планах специалистов на этот период рассказал в четверг, 19 мая, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, 2021 год в столице стал рекордным по числу обнаруженных и обработанных артефактов. Глава департамента в интервью порталу mos.ru подчеркнул, что на нынешний сезон у столичных археологов большие планы.

— За пять месяцев 2022 года уже выдано 17 открытых листов на археологические полевые работы. С начала этого года археологи нашли более шести тысяч интереснейших предметов. А за последние 11 лет обнаружено около 80 тысяч старинных находок, — уточнил Емельянов.

Работы продолжаются на Большой Полянке, Новорязанской улице, на территории Новодевичьего монастыря, на пересечении Пушкарева переулка и Сретенки, на Пречистенке, в Хлебном переулке и в Замоскворечье.

В нынешнем году специалисты будут проводить археологические раскопки на более чем 650 площадках. Наблюдения будут сопровождать работы по благоустройству улиц и городских пространств столичного региона.

Масштабные исследования археологов ведутся на Тверском бульваре. В доме номер 10 по этому бульвару в конце XIX — начале ХХ века в столице приобрела известность булочная Максима Филиппова. Здесь уже были обнаружены фаянсовая, фарфоровая и стеклянная посуда тех времен.

Всего на сегодняшний день задействовано порядка 40 археологов и сотрудников камеральной лаборатории и более 50 штатных сотрудников, занимающихся землекопанием, рассказали в ведомстве. Волонтеров к таким работам не привлекают из-за жестких требований по безопасности. Однако организации готовы взять на работы студентов столичных вузов для прохождения практики.

Накануне столичные археологи смогли прочитать надпись на белокаменной надгробной плите начала XVIII века, найденной в Большом Гнездниковском переулке в центре столицы.