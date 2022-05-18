Археологи прочитали надпись на надгробии 18 века из Большого Гнездниковского переулка

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок Карта всех событий

Столичные археологи смогли прочитать надпись на белокаменной надгробной плите начала 18 века, найденной в Большом Гнезниковском переулке в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН в среду, 18 мая.

Надгробие было найдено во время прокладки инженерных коммуникаций в центре города. Рабочие нашли квадратную массивную плиту, вероятно, рассчитанную на установку в стену храма. В центре плиты — надписи, окруженные пышной резной рамой, в которой преобладают переработанные растительные мотивы. Такой изобразительный мотив использовали в архитектурном декоре с последней трети 17 века.

Надпись представляет из себя десять строк, выполненных вязью.

— Вязь — особый вид письма, при котором знаки причудливым образом соединяются друг с другом: срастаются, вписываются, ставятся друг под другом, сокращаются, а также выносятся над строкой, — пояснил заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН, доктор исторических наук Леонид Беляев.

На надгробии можно прочесть следующее:

— В лето от Сотворения мира 7211го году, а от Рождества Христова 1702го, но еврия 20 (..) числу во второй четверти шестого часа нощи, на память иже во святых отца нашего Павла архиепископа, Константина града исповедника, преставися раба Божия ближнего стольника Семеона Феодоровича Плещеева, дщерь девица, Мария Симоновна, от рождества свое(го) в 19(е) лето, — гласят надписи на плите.

Так, по словам Беляева, таблица отмечает смерть Марии, дочери стольника Семена Федоровича Плещеева, которая умерла в 19 лет. Таким образом, археологи внесли уточнения в историю России начала 18 века, так как надгробие нашли недалеко от того места, где находилась приходская церковь Гнездниковской слободы. Там, согласно другим документам, хоронили Плещеевых — один из старомосковских служилых родов.

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