Бивни моржа и ходячий эксперимент прячутся в музее

Старший научный сотрудник фондов Биологического музея имени К. А. Тимирязева Антон Иванов держит часть черепа моржа, из которой растут бивни. Этот экспонат нашли ученые в прошлом столетии / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Музей имени К. А. Тимирязева — кладезь уникальных экспонатов и инновационных идей. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил фонды учреждения и узнал о принципах его работы.

Музей удивляет своих посетителей еще до того, как они пере ступят порог здания. Обычно новые гости задерживаются на улице, чтобы насладиться замысловатой архитектурой. Здание музея — настоящий терем. Резные наличники на окнах, портал (архитектурно оформленный вход в здание. — «ВМ»), разноформатные крыши — даже не знаешь, что именно рассматривать в первую очередь. Но самое интересное, конечно, ждет посетителей внутри.

Закулисье

Осмотр начинаем со второго этажа. Вместе со старшим научным сотрудником фондов Биологического музея Натальей Минкиной поднимаемся вверх по лестнице, сворачиваем направо. Здесь находится святая святых музея — хранилище. Наталья открывает ключом массивную дверь. За ней — комната, плотно уставленная деревянными шкафами.

— Подождите минутку, — говорит Наталья и направляется к стеллажам.

По номеру она быстро находит нужную полку и достает оттуда массивный деревянный ящик со стеклянной крышкой. Внутри — коллекция жуков-усачей. Многие из них похожи друг на друга, но один сильно выделяется. Это образец самого большого жука в России — реликтового усача.

— У самцов тело может достигать в длину больше десяти сантиметров! А усики этих жуков могут быть даже длиннее их тела. Этот вид занесен в Красную книгу России, — рассказывает Наталья и аккуратно достает огромного жука, чтобы показать поближе. — Всего в фондах музея хранится более 110 тысяч экспонатов.

Сотрудники музея собирают коллекции гнезд и кладок птиц и животных, минералов, скелетов, шкурок, чучел животных. А еще здесь хранятся предметы живописи, декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии и письменные документы.

— А это образец очень редкой бабочки — желтушки Романовой, — продолжает Наталья Минкина. — Мы раньше не выставляли его, он всегда хранился в фонде. Эту бабочку назвали в честь великого князя, историка, почетного президента Русского энтомологического общества, председателя Русского географического общества Николая Романова. Эти бабочки водятся только на Алайском хребте — горной цепи между Киргизией и Таджикистаном.

В следующем зале собраны чучела. Здесь есть не только лиса, медведь, лось, манул, но и необычные животные, которые появились на свет с особенностями, несовместимыми с жизнью. Например, теленок, у которого выросло две головы на одной шее. А неподалеку стоит чучело овцы без передних ног.

— Чаще всего посетители, когда видят подобные экспонаты, спрашивают: «А они настоящие?» Да, настоящие. Это не выдумка таксидермистов. Они сделали чучела, чтобы сохранить этих животных, родившихся с аномалиями, в первозданном виде для дальнейшего изучения, — пояснил старший научный сотрудник фондов Биомузея Антон Иванов.

Заходим в следующую комнату хранилища. Антон Иванов набирает нужный номер на панели в стене. Механизм раздвигает стеллажи в нужно месте. Здесь хранятся кости. Они хранятся в картонных коробках. Из одной из них Антон извлекает массивные бивни.

— Они принадлежат моржу. Размер бивней определяет социальный статус самца. Чем они больше, тем морж главнее. Но у них есть и практическое применение. Бивни помогают моржам выбираться из воды на лед, — пояснил Антон Иванов.

Живой экспонат

К столетию в музее развернули большую интересную выставку. В зале на первом этаже собраны гербарии, законсервированные растения, чучела животных, фотографии сотрудников музея, разнообразные приборы, колбы и мензурки для демонстрации химических реакций. Здесь же показана коллекция муляжей плодов разных сортов яблок, выполненных с ювелирной точностью, выписки из экспедиционных дневников. Среди экспонатов и чучело собаки, к телу которой прикреплены две трубки: одна — к щеке, другая — к животу.

— Это Рыжик. Наш «живой» экспонат, — говорит специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея Ольга Зубарева. — Это пес основателя нашего музея Бориса Завадовского. После стажировки у великого физиолога, нобелевского лауреата Ивана Павлова, Завадовский решил попробовать применить на практике метод учителя и изучать систему пищеварения животных. Он провел операцию на собственном псе Рыжике.

К желудку и слюнной железе собаки Завадовский подключил трубки. При этом собака чувствовала себя хорошо и вела совершенно обычную жизнь.

— Раньше животных убивали, чтобы изучать, как работает их система пищеварения, какой состав слюны и желудочных соков, — продолжает Ольга Зубарева. — Но метод Павлова позволял вести многолетние наблюдения без вреда для питомца. Рыжик умер от старости, и его чучело до сих пор хранится в нашем музее.

Кстати, раньше, когда в музей приходили школьники и студенты, к ним приводили Рыжика. Борис Завадовский показывал собаке кусок мяса. Пес очень хотел получить угощение, и у него начинала выделяться слюна, а ученый рассказывал ребятам о пищеварительной системе животных.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новая реальность

Несмотря на то что в музее свято чтут принципы работы основателя, здесь не пренебрегают и современными технологиями. Поэтому сотрудники разрешили посетителям буквально заглянуть внутрь экспонатов.

— В нашем музее есть несколько прекрасных диорам (изогнутых полукругом живописных картин с предметами на переднем плане. — «ВМ»). Некоторые из них создал народный художник РСФСР Ефим Дешалыт. Например, в музее есть диорамы «Смешанный лес», «Пустыня Средней Азии», «Берег Баренцева моря». Чтобы собрать их, в 1950-х годах сотрудники музея специально выезжали в экспедиции, искали там природные материалы, — рассказывает Ольга Зубарева.

Позднее в музее появились еще три диорамы. Каждая из них создавалась с невероятной скрупулезностью. Сотрудники музея очень трепетно отнеслись к деталям. Например, на некоторых травинках, если присмотреться, можно увидеть крошечных насекомых.

— Мы решили «оцифровать» эти диорамы, чтобы люди могли рассмотреть каждый сантиметр, — продолжает Ольга. — С диорам сняли защитные стекла и сфотографировали каждую деталь. Эксперты использовали высокоточные камеры. Понадобилось 7107 фотографий. Затем их долго обрабатывали и при помощи специальной программы создали 3D-модели. Теперь десять полных копий диорам из музея есть в онлайн-доступе. Пользователи могут свободно перемещать камеру внутри, приближать и отдалять изображение. Любую деталь можно рассмотреть как под лупой.

К цифровым копиям диорам сотрудники музея записали аудиогиды, где собрана вся важная информация о каждом предмете. А полученные трехмерные модели и архив исходных фотографий используются в научных целях. Ведь сотрудники музея продолжают совершать открытия и рассказывать о них посетителям музея.

ТОП–3

Уникальные экспонаты:

Строматолит — продукт жизнедеятельности древних бактерий-цианобионтов. Это палеонтологический образец из Карелии. Его возраст — 2 миллиарда 100 миллионов лет.

Коллекция редких книг естественно-научной тематики, включающая фолианты, изданные в XVI веке.

Фрагменты скелета стеллеровой (морской) коровы. Животное полностью истребили в 1768 году. На морских коров охотились из-за вкусного мяса.

ИСТОРИЯ

Биологический музей имени К. А. Тимирязева открыт в 1922 году как учебный музей при Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. В 1933 году музей переехал в новое здание на улице Кузнецкий Мост. В нынешнее помещение на Малой Грузинской улице экспозицию перевезли только в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны музей эвакуировали из Москвы, чтобы сохранить ценные экспонаты. А в его здании тогда открыли курсы для обучения медицинскому делу. Биологический музей возобновил работу лишь в 1943 году.

Своя кунсткамера и двухголовая собака

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева за 100 лет работы произошло немало невероятных событий. А в коллекцию попало несметное количество уникальных экспонатов.

В зале основной экспозиции «Кровь и кровообращение» музея выставлена двухголовая собака. Это уникальный экспонат, иллюстрирующий первые в мире опыты по пересадке целого комплекса органов. В 1954 году доктор биологических наук Владимир Демихов объединил кровеносные системы взрослой собаки и щенка, предварительно удалив у него сердце и легкие. Но у Демихова не вышло соединить кровеносные системы взрослой собаки и щенка. Так что вместе они прожили всего несколько дней.

— Это свидетельство первой успешной пересадки сразу целого комплекса органов. Без этих опытов и исследований невозможно себе представить пересадку сердца, которую сегодня делают хирурги. К слову, именно у Владимира Демихова стажировался врач Кристиан Барнард, который в 1967 году провел первую в мире операцию по пересадке сердца человеку, — пояснил старший научный сотрудник отдела фондов музея Антон Иванов.

Считается, что именно Владимир Демихов стал прообразом профессора Преображенского из знаменитой киноленты «Собачье сердце».

Также в музее собрана собственная кунсткамера. Коллекция насчитывает 71 предмет. Экспонаты демонстрируют разные типы физиологических отклонений, которые ученые называют пороками развития.

В музее хранится одна из самых крупных коллекций скульптурных антропологических реконструкций (экспонаты, созданные методом восстановления облика человека по костным останкам. — «ВМ»). Основу собрания составляют работы археолога Михаила Герасимова.

Самый маленький экспонат фондов биологического музея — жук-каккобиус. Это дальний родственник египетского скарабея. Но каккобиус в 10 раз меньше своего собрата. Его длина составляет всего четыре миллиметра. На одной спичке, например, смогли бы поместиться в ряд 10 таких жуков.

В фондах музея хранится коллекция муляжей грибов. Там собраны 296 экспонатов. Их невозможно отличить от настоящих.

Кроме того, именно в Биологическом музее начинаются приключения главных героев книг Александра Тихонова «Необыкновенные путешествия в мир динозавров».

А в зале «Основы эволюционной теории» представлены образцы растений и животных, с помощью которых можно проследить изменения в природе. Заметим, что само это помещение не реконструировали с 1959 года.

— Содержание экспозиции не отстает от современных представлений о развитии жизни. Но по сути этот зал — самостоятельный памятник музейного дела прошлого столетия, — рассказала специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея Ольга Зубарева.

Лекции сотрудников проходили на ура

Биологический музей имени К. А. Тимирязева располагается в усадьбе крупнейшего русского коллекционера, потомственного почетного гражданина Москвы Петра Щукина. Так что помимо естественно-научной коллекции экспонатов музей представляет собой и историко-архитектурную ценность.

Здание построил архитектор Борис Фрейденберга В наши дни в этом тереме располагаются административные помещения. А сам экспозиционный корпус возвели в 1898 году. Проект здания создал архитектор Адольф Эрихсон. После смерти Петра Щукина его коллекции в большинстве своем перешли во владение Исторического музея. А усадьба сменила несколько владельцев, пока в 1935 году сюда не переехал биологический музей. Известно, что об этом ходатайствовал сам писатель Максим Горький.

Но в начале XX века посетителями музеев в основном были ученые и студенты. Все дело в том, что в залах предметы были выставлены по научным разделам, а большинство подписей к экспонатам можно было прочитать только в том случае, если человек знал латынь. Для тех же людей, кто не интересуется естественными науками, все здесь было слишком непонятно и, следовательно, неинтересно.

Поэтому основатель и первый директор Борис Завадовский решил перевернуть музейную концепцию и сделать учреждение «ближе к народу».

— Это музей-лаборатория, где сотрудники проводят экспериментальные исследования, а посетители принимают участие в опытах и тем самым получают необходимые практические навыки, — писал Завадовский в своих статьях о новых принципах работы учреждения.

После смерти отца-основателя эти принципы продолжили соблюдать научные сотрудники музея. Например, однажды они решили, что недостаточно просто ждать посетителей. Нужно брать инициативу в свои руки и самим идти к людям. Поэтому они придумали показывать свои выставки в разных местах Москвы, например в кинотеатре на Арбате.

Еще сотрудники музея часто отправлялись в лекционные командировки на специальном «лабораторном автобусе». На нем они исколесили не только Москву и Подмосковье, но и многие отдаленные деревни. Там ученые не только собирали материал для коллекций, но и читали лекции и показывали опыты.

— В поселке Карманово остановились уже вечером, — писала в своем дневнике научный сотрудник музея Валентина Мацутони. — В клубе перед показом кино читали лекцию по «Происхождению человека». Собралось человек 80. Задавали много вопросов. Одну белокурую девицу очень интересовало, почему у одних мужчин волос больше, а у других меньше? Зал, конечно, смеялся. Спрашивали про снежного человека. Почему мужчины лысеют, а женщины нет?

Лекции, кстати, пользовались большой популярностью.