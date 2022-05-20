В России намерены ужесточить устный экзамен по русскому языку для получения ВНЖ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Устный экзамен по русскому языку как иностранному, необходимый для получения вида на жительство (ВНЖ), планируется ужесточить, он будет вестись при видеонаблюдении за процедурой, сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина РФ, в рамках которого предлагается освободить на период спецоперации на Украине иностранцев от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, оставив только устную часть тестирования.

— Фактически мера ужесточает устную сдачу русского языка, говорение на котором в большей степени способствует и необходимо для постепенной социальной и культурной адаптации в России, — пояснили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Предлагаемые министерством меры обязаны создать более прозрачную процедуру проведения экзамена в том числе для целей федерального госконтроля, отметили в ведомстве. Вышеуказанные меры направлены на иностранцев, прибывающих в страну в порядке, не требующем получения визы, и носят временный характер на период до конца нынешнего года.

В конце февраля в Минобрнауки РФ заявили, что отчисленные из зарубежных университетов российские студенты смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных учебных заведениях.