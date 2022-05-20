В России намерены ужесточить устный экзамен по русскому языку для получения ВНЖ
Устный экзамен по русскому языку как иностранному, необходимый для получения вида на жительство (ВНЖ), планируется ужесточить, он будет вестись при видеонаблюдении за процедурой, сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ранее ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина РФ, в рамках которого предлагается освободить на период спецоперации на Украине иностранцев от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, оставив только устную часть тестирования.
— Фактически мера ужесточает устную сдачу русского языка, говорение на котором в большей степени способствует и необходимо для постепенной социальной и культурной адаптации в России, — пояснили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
Предлагаемые министерством меры обязаны создать более прозрачную процедуру проведения экзамена в том числе для целей федерального госконтроля, отметили в ведомстве. Вышеуказанные меры направлены на иностранцев, прибывающих в страну в порядке, не требующем получения визы, и носят временный характер на период до конца нынешнего года.
В конце февраля в Минобрнауки РФ заявили, что отчисленные из зарубежных университетов российские студенты смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных учебных заведениях.