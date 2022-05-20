Глава МИД Латвии заявил, что его страна рассчитывает обходиться без российского газа

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Латвийские власти намерены обходиться без закупок российского газа. Об этом в ночь с четверга на пятницу, 20 мая, заявил министр иностранных дел прибалтийского государства Эдгар Ринкевич.

— Мы планируем возвести станции (снабжения – ред.) газом и обходиться без российского газа, — заявил катарскому телеканалу Al Jazeera глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Прибалтийский министр подчеркнул, что специальную военную операцию на Украине «необходимо завершить как можно скорее». По его словам, Рига уверена в том, что Североатлантический альянс (НАТО) поддержит государства Прибалтики при отражении «любых угроз».

Также, как пишет РИА Новости, глава латвийской дипломатии подчеркнул, что на саммите военного блока в Мадриде представители блока намерены «выработать новые принципы НАТО».

Накануне американская пресса сообщала, что Власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши попросили руководство Североатлантического альянса разместить больше сил на их территориях из-за якобы предполагаемой угрозы со стороны России.