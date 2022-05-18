WP: Страны Балтии попросили НАТО разместить больше сил на их территории

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Власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши попросили НАТО разместить больше сил на их территориях из-за якобы предполагаемой угрозы со стороны России. Об этом сообщило во вторник, 17 мая, издание Washington Post со ссылкой на документы организации.

В материале отмечается, что у европейских союзников есть разногласия относительно того, каким образом будет осуществляться военное присутствие НАТО в Восточной Европе во время проведения РФ специальной операции на Украине.

— Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России, — говорится в статье.

На фоне данных просьб несколько других стран-членов альянса, таких как Франция и Италия, выразили скептицизм по поводу возможностей России в ближайшей перспективе представлять реальную угрозу для союзников.

Также в документах предлагается развернуть в случае угрозы этим странам воинские контингенты численностью по 20 тысяч человек. Но другие государства опасаются, что переброска таких сил в Восточную Европу окажется очень затратной и ослабит их военный потенциал в других частях мира.

Турецкие власти взамен на согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО требуют отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия и санкций США за купленные российские системы С-400. Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны «признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, находящимися в Турции, Сирии и Ираке».