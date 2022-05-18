СМИ: Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО при отмене санкций

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Турецкие власти взамен на согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО требуют отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия и санкций Соединенных Штатов за купленные российские системы С-400. Об этом сообщило во вторник, 17 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц.

Также они рассказали, что Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны «признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, находящимися в Турции, Сирии и Ираке».

Кроме того, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с другими европейскими странами «положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году».

Еще турецкие власти требуют включить страну в программу по производству американских истребителей F-35, из которой она была исключена после покупки российских систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая позиция Анкары связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос страны на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то это сделает их возможными целями для российской армии.