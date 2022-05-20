Постпред Белоруссии при ООН увидел отголоски нацизма в западных санкциях

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Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в минувший четверг, 19 мая, заметил отголоски нацистской пропаганды в представлении односторонних санкций западных стран.

Он напомнил, что антибелорусские санкции Запада были введены на основании того, что якобы в белорусском народе был запрос на них. По словам дипломата, преподносилось это так, как будто рестрикции могут принести свободу народу восточноевропейской страны, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают».

Он напомнил, что схожие заявления мир слышал и ранее, однако вместо слова санкции использовалось слово «труд».

— Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли, — заявил Рыбаков.

Как указал белорусский диппредставитель, авторам односторонних ограничительных мер стоит серьезно задуматься над своими действиями и гибко подойти к их корректировке, пишет РИА Новости. Постпред подчеркнул, что еще не поздно принять правильное решение.

В минувшее воскресенье, 15 мая, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные санкции заблокировали экспорт в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме порядка 16–18 миллиардов долларов в год.