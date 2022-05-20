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В Сенате США рассказали, что американские военные выступают против войны с Россией

Егор Провоторов
В мире
В Сенате США рассказали, что американские военные выступают против войны с Россией
белый дом сенат конгресс США

Американские военнослужащие, прошедшие боевые действия в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Federalist.

По словам американского политика, особенно явно против войны с РФ выступают ветераны, которые «воочию видели, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов». Они, как заявил Пол, требуют сократить военное присутствие США в приграничных с Россией странах.

Сенатор заметил, что количество отправленного на Украину оружия уже ударило по обороноспособности самих США, поскольку Вашингтон «практически опустошил свои арсеналы», отдав дорогостоящее и ключевое вооружение Киеву, пишет РИА Новости.

Республиканец также напомнил о словах одного из отцов-основателей страны Томаса Джефферсона, который призывал избегать всевозможных союзов и вести взаимовыгодные и, главное, честные отношения со всеми государствами.

Накануне Пол заявил, что неконтролируемое оказание помощи Киеву может привести Соединенные Штаты к финансовому краху

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