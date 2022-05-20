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Адвокат Ирины Винер: Мне запрещено комментировать развод клиентки с мужем

Егор Провоторов
Общество
Адвокат Ирины Винер: Мне запрещено комментировать развод клиентки с мужем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Адвокат известного российского тренера по художественной гимнастике Ирины Винер дала первый комментарий относительно развода своей клиентки с бизнесменом Алишером Усмановым.

Юрист Анастасия Дегтярева заявила, что не имеет права общаться с журналистами на данную тему. Специалист указала на соглашение сторон, согласно которому они обязаны отказываться от комментариев по ходу судебного разбирательства с третьими лицами, включая представителей СМИ. Представляющие интересы Усманова адвокаты отказались отвечать на звонки журналистов, пишет портал StarHit.

О начале судебного разбирательства стало известно в минувший четверг, 19 мая. Известно, что российский миллиардер обратился в суд и инициировал расторжение брака после 30 лет совместной жизни Винер и Усманова.

Судебная инстанция организовала встречу супругов с целью установления соглашений по различным спорным моментам. По итогам диалога сторон им предоставят время до 14 дней на полное осознание принятого решения и последствий бракоразводного процесса.

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