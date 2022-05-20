Врач-терапевт Чернышова перечислила опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки

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Причин возникновения отеков может быть много. Самая простая — злоупотребление солеными продуктами. Однако есть и заболевания, о которых может сигнализировать данный признак. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Если человек съел слишком много соленой еды, организм старается сохранить постоянство внутренней среды. В организме задерживается больше жидкости, чтобы разбавить соль и сохранить природную среду, — отметила врач.

Кроме того, отеки можно наблюдать при хронических заболеваниях почек и сердечной недостаточности, так как жидкость плохо выводится из организма и скапливается.

Также о наличии отеков могут говорить и более необычные симптомы, отметила врач.

— Отеки можно заподозрить, если от носков или чулок остаются следы на голенях, которые сразу не проходят. Или если стали тесны кольца, которые до этого носили нормально, особенно под конец дня. Видимые отеки вокруг глаз — тоже признак того, что что-то идет не так, — рассказала Чернышова.

В летнюю жару или после длительной нагрузки допускается небольшой отек стопы, пояснила специалист. Однако, если видимых причин для отека нет или отек на левой ноге отличается от отека на правой, этим вопросом стоит обеспокоиться.

При наличии настораживающих симптомов лучше обратиться к медикам, рекомендовала собеседница «ВМ».

— Нужно сходить к врачу, сдать общий анализ крови и мочи. Если это повторяется систематически без очевидных причин, то нужно выяснять, в чем дело. Может быть, нарушена функция щитовидной железы, почек или сердца. Нужно комплексно обследоваться, все это надо делать в содружестве со своим терапевтом, — предупредила Чернышова.

Врач также отметила, что не стоит пить слишком много воды, особенно тем, у кого проблемы с почками.

— Воду нельзя считать средством получения отеков — для этого ее нужно выпить очень много. Но избыток воды вреден, так как нарушается концентрация солей, и низкая концентрация минералов в крови тоже вызывает тяжелые состояния вплоть до остановки сердца. Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков, — посоветовала врач.

Максимальное количество воды, которое стоит пить в день — 30 миллилитров на килограмм веса, подчеркнула Чернышова. Так, у человека весом 70 килограммов норма будет два литра сто миллилитров. Учитывать нужно, в том числе, воду в составе супа, компота, чая и других продуктов, уточнила терапевт.