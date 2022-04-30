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Диетолог Соломатина объяснила, почему опасно начинать день со стакана воды с лимоном

Лейла Алиева
Антон Махов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина объяснила, почему опасно начинать день со стакана воды с лимоном
Фото: https://pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила, что опасно начинать утро со стакана воды с лимоном.

—Люди, которые начинают свой день со стакана воды с лимоном, вопреки общепринятым нормам, скорее негативно влияют на свой желудок, — отметила Соломатина.

По ее словам, лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность пищевода и самого органа, это может спровоцировать гастрит или воспаление уже существующей язвы.

Кроме того, она предостерегла от употребления сладкой воды на голодный желудок. По мнению диетолога, обилие быстрых углеводов провоцирует невосприимчивость к инсулину. Это, в свою очередь, влечет серьезные проблемы со здоровьем в будущем. Например, это может стать причиной образования тромбов, ожирения и нарушения когнитивных функций мозга, предупредила Соломатина.

Также диетолог назвала самый полезный завтрак. По словам эксперта, лучше всего для организма будет начать день с омлета с овощами, богатыми клетчаткой. Она порекомендовала добавить в утренний рацион гречневую и пшеничную каши, булгур, нутовую пасту, овсянку и цельнозерновой хлеб.

До этого американские диетологи назвали правильные завтраки при похудении. Так, Бланка Гарсия рекомендует худеющим в первую очередь утром выпивать стакан воды. Это позволит ускорить метаболизм, восполнить нехватку жидкости в организме и подготовить желудочный сок к приему пищи.

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