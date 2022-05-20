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Экономист Сыроваткин предсказал изменение курса рубля после снятия валютных ограничений

Егор Провоторов
Финансы
Экономист Сыроваткин предсказал изменение курса рубля после снятия валютных ограничений
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

После снятия российским Центробанком ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме евро и доллара, курс рубля может измениться, однако не глобально — для этого необходимы перемены в отношении экспортеров, рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он напомнил, что ранее ЦБ РФ уже смягчил контроль за движением капитала через увеличение лимитов на переводы денег за границу и два раза понизил ключевую ставку.

— Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль, — заявил специалист в интервью агентству «Прайм».

Сыроваткин напомнил, что спрос на европейскую и американскую валюты выше, нежели на любые другие, вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое было бы способно подстегнуть спрос, также пока не происходит. Поэтому сейчас возможны лишь незначительные колебания курса.

В минувший четверг, 19 мая, курс доллара опустился до 62 рублей впервые с января 2020 года.

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