Курс доллара на Мосбирже опустился до 62 рублей впервые с января 2020 года

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Курс доллара опустился до 62 рублей впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в четверг, 19 мая.

В этот же день курс евро упал до аналогичных показателей — до 62 рублей. Падение составило 4,7 рубля. Уточняется, что такой курс европейской валюты был зафиксирован впервые с мая 2017 года.

Недавно эксперты дали прогноз на изменения курсов валют в ближайшее время. Специалист по фондовому рынку Дмитрий Бабин полагает, что пока импорт хотя бы частично не восстановится, вряд ли рубль сможет перейти к ослаблению. По его словам, вероятна консолидация доллара в коридоре 60–70 рублей.

Аналитик Марк Гойхман, в свою очередь, считает, что в ближайшие месяцы начнется постепенное укрепление валют к рублю. Вполне вероятно возвращение курса доллара к 70–75 рублям и выше.

На Московской бирже в марте и апреле зафиксирован взрывной рост спроса на казахстанские тенге, турецкие лиры и китайские юани. Почему стали популярны эти валюты, пояснил финансовый аналитик Андрей Плотников.