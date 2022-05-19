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Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Полина Долганова
Экономика
Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс евро упал до 62 рублей на Московской бирже в четверг, 19 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Падение составило 4,7 рубля. Уточняется, что такой курс был зафиксирован впервые с мая 2017 года.

При этом курс доллара упал до значений 2020 года: 17 мая он стоил 63,95 рубля. Эксперты прогнозируют, что он будет падать и дальше.

«Вечерняя Москва» выяснила, с чем связана эта тенденция и чего ожидать в дальнейшем. Одна из главных причин — отмена бюджетного правила, считает эксперт комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Ян Арт.

До этого директор ИЭиУ КФУ им. В.И. Вернадского, экономист Виктор Реутов рассказал, что россиянам делать с долларами, которые в настоящее время имеются у них на руках. Он напомнил, что сегодня банк имеет право продавать людям только ту валюту, которая поступила в кассы учреждения после 9 апреля. Реутов добавил, что если деньги лежали на валютных вкладах, то до 9 сентября их снять будет невозможно. Исключение составляют те ситуации, когда заканчивается срок депозита.

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