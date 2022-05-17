Экономист дал советы, что делать с накопленными долларами

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Директор ИЭиУ КФУ им. В.И. Вернадского, экономист Виктор Реутов рассказал, что россиянам делать с долларами, которые в настоящее время имеются у них на руках. Он напомнил, что сегодня банк имеет право продавать людям только ту валюту, которая поступила в кассы учреждения после 9 апреля.

Эксперт уточнил, что в настоящее время курс для обмена невыгоден.

— Поэтому сейчас лучше подождать, сдавать, только если вдруг сложится какая-то серьезная жизненная ситуация, ― отметил эксперт в комментарии ФАН.

Реутов добавил, что если деньги лежали на валютных вкладах, то до 9 сентября их снять невозможно. Исключение: если заканчивается срок депозита.

По мнению экономиста, курс доллара в районе 63 рублей — это временное явление. Объективная экономическая ситуация, скорее всего, приведет к тому, что нынешний курс в таком виде долго не задержится и доллар вернется к отметке 72-75 рублей.

Банк России установил на 17 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,4 рубля. Таким образом, наблюдается снижение курса на 33,54 копейки. Официальный курс евро, наоборот, был повышен регулятором до отметки в 65,8 рубля, передает Life.ru.

Банк России (ЦБ РФ) увеличил с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов месячный лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 16 мая.