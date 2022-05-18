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Эксперты рассказали, как будут меняться курсы валют в ближайшее время

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, как будут меняться курсы валют в ближайшее время
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперты дали прогноз на изменения курсов валют в ближайшее время.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин считает, что пока импорт хотя бы частично не восстановится, вряд ли рубль прейдет к ослаблению. По его словам, вероятна консолидация доллара в коридоре 60–70 рублей.

Аналитик Марк Гойхман считает, что в ближайшие месяцы начнется постепенное укрепление валют к рублю. Вполне вероятно возвращение курса доллара к 70–75 рублям и выше.

Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов отметил, что постепенное снятие ограничений на валютном рынке Центральным банком — это ожидаемый и необходимый процесс. По его словам, валютные средства нужны для программы параллельного импорта. Кроме того, крепкий рубль ограничивает доходы бюджета и прибыль компаний-экспортеров.

— А значит, со временем ограничения будут сниматься, пока курс иностранной валюты не вырастет до приемлемых значений (доллар выше 72 рублей), — отметил он в комментарии Life.ru.

В среду, 18 мая, курсы доллара и евро немного поднялись на биржевых торгах. На 10:09 по московскому времени доллар вырос на 0,63 процента — до 64 рублей, к евро добавились 0,2 процента, он вырос до отметки 67,13 рубля, передает ФАН.

Экономист Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что уже в сентябре текущего года Центробанк России может на 100 процентов отказаться от валютных ограничений.

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