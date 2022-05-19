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Финансовый аналитик перечислил альтернативные доллару и евро валюты

Ирина Игнатенко
Экономика
Финансовый аналитик перечислил альтернативные доллару и евро валюты
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Московской бирже в марте и апреле зафиксирован взрывной рост спроса на казахстанские тенге, турецкие лиры и китайские юани. Почему стали популярны эти валюты, пояснил финансовый аналитик Андрей Плотников.

Он отметил, что многие инвесторы считают юань достойной альтернативой доллару и евро.

— Юань — это мировая валюта, которая входит в индекс доллара, одна из резервных мировых валют. Здесь спрос логичен и актуален. Тем более юань с начала спецоперации очень сильно рос, и многие инвесторы вкладывались в юани, — отметил он в комментарии МИР 24.

Эксперт признался, что его удивляет спрос на турецкую лиру. Возможно, популярность валюты можно объяснить тем, что некоторые россияне приобрели недвижимость в Турции и переводили средства на банковские вклады для жизни в этой стране.

Что касается казахстанских тенге, то многие выбирают эту валюту по причине того, что Казахстан входит в ОДКБ и имеет хорошие партнерские связи с Россией.

При этом эксперт добавил, что ни в одной из вышеперечисленных валют он не рекомендует хранить деньги. Главный тренд на сегодня — арабские дирхамы. По его словам, московская и питерская биржи заявили, что многие акции будут номинированы именно в дирхамах. Это одна из самых стабильных валют в мире, очень сильно привязанная к доллару и также зависящая от рынка нефти. Ее стоимость будет расти, добавил Плотников.

19 мая курс евро опустился ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. Долларовый курс вырос в четверг утром на 16 копеек — до отметки в 63,61 рубля, передает ФАН.

До этого директор ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, экономист Виктор Реутов рассказал, что россиянам делать с долларами, которые в настоящее время имеются у них на руках.

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