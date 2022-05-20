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Грамотная закалка: Октябрина Ганичкина объяснила, как перевезти рассаду на дачу

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как перевезти рассаду на дачу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Перед перевозкой на дачу рассаду нужно правильно закалить. Об этом «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

По ее словам, грамотная закалка крайне важна перед перемещением рассады.

— Рассаду закаливают за две недели до посадки. Нужно вынести на балкон или лоджию и там закалять. Я отношу днем на улицу, ночью — в квартиру. Днем сейчас температура холодная, но она плюсовая. Если будет больше 10 градусов, любая рассада такую температуру выдерживает и закаляется, — рассказала Ганичкина.

Собеседница «ВМ» отметила, что при закалке почва обязательно должна быть влажной. Если она сухая, то растения быстро завянут.

Перед перевозкой рассады нужно прекратить ее полив, заметила эксперт.

— За два–три дня до вылазки полив нужно прекращать, чтобы земля не была влажной. Если земля будет влажной, будут быстро идти переломы, стебли поломаются. Когда вы ее привезли, выставили в теплицу, поставили на проход, тогда уже можно хорошо пролить, а на второй день — высадить во влажные политые лунки, — рекомендовала специалист.

Перевозить рассаду лучше всего в горшочках, которые аккуратно сложены в картонные ящики. Самый удобный вариант — отвезти рассаду на машине, однако в этом случае нельзя ставить ее около окна: дневное солнце, проникая через стекло, может привести к ожогам, заключила Ганичкина.

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