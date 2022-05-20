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Число предпрофессиональных классов в столичных школах увеличится в новом учебном году

Георгий Соланович
Город
Число предпрофессиональных классов в столичных школах увеличится в новом учебном году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Количество предпрофессиональных классов в школах Москвы увеличится в новом учебном году, заявки на поступление в них теперь будут принимать в единые сроки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, заявления на поступление в профильные классы начали принимать 20 мая. 5 июля прием заявок завершится.

— Предпрофессиональное образование очень востребовано у московских школьников, с каждым годом все больше ребят хотят обучаться по профилю, с которым они планируют связать дальнейшее обучение. Поэтому мы расширяем возможности для поступления в предпрофессиональные классы, — отметила заммэра.

Так, в новом учебном году инженерные классы откроют в 222 школах (на 70 больше, чем в прошлом году), ИТ-классы — в 125 (на 50 школ больше), медицинские — в 136 (на 39 школ больше), педагогические — в 112 (на 65 школ больше), медиаклассы — в 155 (в 2,3 раза больше), академические — в 59 (на 20 школ больше), предпринимательские классы — в 141 (в три раза больше).

Примечательно, что теперь девятиклассники смогут сами выбрать предпрофессиональный класс в любой школе города. Заявление принимают сразу в нескольких учебных заведениях и в несколько профильных классов. Для поступления в него требуется написать мотивационное письмо. Кроме того, будут учитываться успехи в учебе.

Списки учеников с количеством набранных баллов будут опубликованы 25 июня на сайтах школ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова заявила, что выпускники предпрофессиональных классов столичных школ чаще всего выбирают ЕГЭ по своим профильным предметам.

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