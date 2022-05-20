Дом по реновации на 274 квартиры построят в Можайском районе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Специалисты возведут жилой дом на 274 квартиры по программе реновации в Можайском районе Москвы. Проект уже согласовали в Мосгосэкспертизе, передает пресс-служба мэра и правительства столицы в пятницу, 20 мая.

— Первый этаж жилого дома будет отведен под размещение различных организаций. Нежилые помещения общественного назначения займут более 240 метров. Что касается жилых этажей, то согласно проекту, в доме разместятся 274 квартиры. Из них 44 трехкомнатные, 158 двухкомнатных, 72 однокомнатные; часть из них адаптируют для маломобильных граждан, — подчеркнула председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Проектом строительства жилого здания также предусмотрен подземный паркинг. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о передаче под заселение двух новостроек по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. По его словам, в дома сможет переехать 421 семья из ближайших пятиэтажек.