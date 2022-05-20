Пассажиры МЦД оплатили проезд банковскими картами более 6,2 миллиона раз

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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) с прошлого года оплатили проезд банковскими картами более 6,2 миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 мая.

В Telegram-канале дептранса также подчеркнули, что количество оплат банковскими картами за год выросло в 3,4 раза.

— Сервис по оплате проезда банковскими картами на МЦД с момента его запуска стал популярнее более чем в три раза. Многим пассажирам так удобнее. <...> При этом на всем пути в Московском транспорте действует «бесшовное пространство». Система сама считывает ваши пересадки с МЦД на метро, МЦК или наземный транспорт, — заключил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что единовременный запуск третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров (МЦД) заметно увеличит количество транспортных путей в столице и Московской области.