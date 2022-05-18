Депутат МГД Орлов: С запуском МЦД-3 и МЦД-4 появится больше новых транспортных путей в Москве и области

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Запуск третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров (МЦД) увеличит количество транспортных путей в столице и области. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов в среду, 18 мая.

— Сроки запуска третьего и четвертого диаметров скорректированы: при разработке проекта диаметров планировалось, что МЦД-3 откроют в конце 2022 года, а МДЦ-4 — в 2024 году. Однако сейчас, согласно заявлению Дептранса, темпы работ по ремонту и реконструкции изменились. Одновременный запуск двух новых диаметров в конце 2023 года даст транспортной системе Москвы новые возможности, — заявил депутат.

По его словам, одновременный запуск двух диаметров — решение, «которое поможет сделать систему рельсового транспорта более связной и удобной для пассажиров». Орлов подчеркнул, что именно отсутствие пробок и комфорт делают столичный общественный транспорт популярным и востребованным среди горожан.

Зампред МГД заключил, что у Москвы имеется значительный потенциал — удобная сеть вокзалов и станций, а также железнодорожные линии пригородного сообщения. Однако открытие новых направлений МЦД потребует от правительства столицы большого объема реконструкционных работ, передает агентство городских новостей «Москва».

17 мая заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что МЦД-3 и МЦД-4 запустят в конце 2023 года.