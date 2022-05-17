Ликсутов заявил, что МЦД-3 и МЦД-4 запустят в конце 2023 года

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Запуск третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) планируется в конце 2023 года. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем вместе с РЖД запустить в конце следующего года. Огромные по масштабу строительные работы ведутся. Каждая линия — это от 70 до 80 станций, с огромным количеством пересадок на линии метро, на МЦК, — сказал он.

Заммэра добавил, что москвичи стали все чаще использовать МЦД для поездок внутри города. По его словам, раньше это было даже трудно представить.

Ликсутов отметил, что увеличение числа поездок говорит об успешности интеграции линии в транспортную систему города, передает агентство городских новостей «Москва».

12 мая заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведутся работы по строительству и реконструкции 11 остановочных пунктов. Речь идет об остановочных пунктах Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.