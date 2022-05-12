Андрей Бочкарев: Более 10 станций строят и реконструируют на маршруте МЦД-4

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Минская Карта всех событий

На перспективном четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведутся работы по строительству и реконструкции 11 остановочных пунктов. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается масштабная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры будущего четвертого маршрута МЦД. С начала этого года завершены строительство первого этапа нового остановочного пункта Минская, а также реконструкция станции Толстопальцево, — рассказал заммэра, отметив, что реконструкцию еще четырех платформ планируется завершить до конца года.

Речь идет об остановочных пунктах Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.

По словам Бочкарева, в общей сложности на МЦД-4 в настоящее время ведутся работы на 11 станциях. На Минской идет второй этап строительства. Также специалисты возводят новые остановочные пункты Кутузово, Поклонная и Камушки, а реконструкция ведется на существующих станциях Беговая, Каланчевская и Белорусский вокзал, уточнил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по дальнейшему развитию МЦД и БКЛ.