Москвичам рассказали о работе сотрудников метрополитена в ночную смену

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Жителям столицы рассказали о работе столичного метрополитена в ночную смену. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в 02:30 ночи после снятия напряжения с контактных рельсов на станции выходят мужчины в неоновых оранжевых куртках с логотипом столичной подземки. Они обследуют станции, ремонтируют и заменяют рельсы. А в 05:15–05:25 контактный рельс снова оказывается под напряжением, и поезда выходят на линии.

Помимо этого, в это время суток специалисты столичного метро моют керосином рельсы, поскольку он не дает им проржаветь. Более подробную информацию о ночной работе в метро можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что будущие машинисты метрополитена, водители трамваев и электробусов проходят свое обучение в Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы, который функционирует уже больше года.

Образовательную систему в учебном заведении можно разделить на пять направлений. Первое — обучение на современных тренажерах. Второе — учеба на рабочих местах, где будущие сотрудники отрабатывают знания на практике. После студенты проходят обязательную профориентацию. В четвертом направлении происходит оценка персонала на всех уровнях транспортной системы. В пятом — развитие кадрового потенциала.