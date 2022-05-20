Жителей Москвы пригласили на мультимедийную выставку в рамках акции «Ночь в музее»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичей 21 мая пригласили на мультимедийную выставку в рамках акции «Ночь в музее», которая пройдет в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 21 мая во время акции «Ночь в музее» посетителям выставки впервые покажут мультимедийную экспозицию из 15 картин известных NFT-художников, которые продали свои работы на электронных маркетплейсах с помощью NFT — невзаимозаменяемых токенов, которые привязаны к цифровому объекту и записаны в виде уникального кода в блокчейн. Гости павильона смогут не только познакомиться с цифровым искусством, но и узнать, что такое NFT, на каких площадках применяется технология и многое другое, — говорится в сообщении.

Выставка начнет работать в 20:00. NFT-объекты продемонстрируют в конференц-зале павильона, цифровые работы художников покажут в формате видеопроекции на большом экране, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, участником акции «Ночь в музее» станет красногорский филиал Музея Победы. Так, 21 мая на территории музея состоится байк-выставка «Вне формата».