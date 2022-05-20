Ресторанный дворик в стиле деревянного зодчества появится в парке «Кусково»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

Специалисты в 2022 году в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» возведут экологичный ресторанный дворик в стиле деревянного зодчества. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 20 мая.

— Ресторанный дворик будет создан в центральной части парка неподалеку от Большого Дворцового пруда. Для его размещения используют существующую площадку с асфальтовым покрытием. Это расположение весьма удобно с точки зрения близости к основным точкам притяжения парка «Кусково», — отметил заместитель главы департамента капитального ремонта столицы Сергей Мельников.

Павильоны бистро и кафе с небольшой внутренней посадочной зоной и техпомещениями расположат в два ряда. Свободное пространство займут столики с лавочками, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 мая сообщалось, что сквер на улице Юности в районе Вешняки на востоке Москвы в этом году приведут в порядок. Примечательно, что при обновлении сквера, расположенного недалеко от лесопарка «Кусково», будут учитывать идеи горожан.