Врач назвал способ снизить аппетит

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Ежедневное употребление в пищу 30 грамм отрубей позволяет снизить аппетит. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

— Отруби часто используют при диетах, так как снижают аппетит. Рекомендованная суточная норма потребления отрубей — 30 грамм (примерно две столовые ложки). Отруби содержат много клетчатки, которая необходима организму для пищеварения. Они богаты витаминами группы В, Е, а также в них много микроэлементов — селен, цинк, — рассказала она.

Помимо отрубей, врач рекомендует использовать в рационе и другие источники клетчатки.

— Отруби нельзя есть всухомятку, обязательно нужно запивать чаем, водой, йогуртом или другой жидкостью. Превышение рекомендованного количества может привести к болям в животе, запорам, диарее и даже к госпитализации, — объяснила специалист.

Однако Аришева подчеркнула, что лицам с болезнями ЖКТ стоит отказаться от отрубей в период обострения заболеваний желудка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какая еда и напитки повышают аппетит. Диетолог Елена Соломатина отметила, что овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе заставят человека съесть в два раза больше, чем он планировал.