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В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заболеваемости может произойти осенью 2022 года. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью, — заявила специалист.

Она добавила, что осенью в России можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и коронавирус, передает РИА Новости.

Недавно молекулярный биолог Константин Северинов рассказал о том, куда «исчез» COVID-19. Он отметил, что, судя по официальной статистике, волна штамма «омикрон» в России прошла, и вирус себя повел так же, как и в других странах. Биолог назвал два пути, по которым может двигаться вирус. Ковиду выживать в 2022 году в условиях иммунитета и вакцинации гораздо сложнее, чем в 2020 году.

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