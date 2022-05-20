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Столичный Росреестр сообщил о сокращении числа ДДУ на пять процентов с прошлого года

Араз Салехов
Город
Столичный Росреестр сообщил о сокращении числа ДДУ на пять процентов с прошлого года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве за четыре месяце текущего года зарегистрировало 21 698 первичных договоров с использованием кредитных средств. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Росреестра.

— По результатам января-апреля текущего года Росреестром по Москве зарегистрировано 21 698 первичных договоров с использованием кредитных средств. Год к году показатель сократился на 5,1 процента или на 1175 сделок по сравнению с аналогичным значением 2021 года (22 873), — заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом в годовом выражении снижение составило 46,1 процента по отношению к апрелю 2021 года (6561).

Также стало известно, что столичный Росреестр зарегистрировал 9288 ДДУ в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Уточняется, что количество зарегистрированных договоров при покупке квартиры в новостройке в апреле сопоставимо с январем 2021 года. Тогда за неполный месяц было оформлено 5257 ДДУ.

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