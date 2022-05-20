Власти Москвы заявили, что строительный надзор доказал свою эффективность в условиях санкций

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Совершенствование органами исполнительной власти инструментов строительного надзора обеспечило сохранение качества и безопасности строительства в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 20 мая.

— Государственный строительный надзор является формой участия государства в обеспечении качества и безопасности строительства и осуществляется независимым органом исполнительной власти. Отсутствие аффилированности, полная независимость органов строительного надзора от инвестора, застройщика, участников строительства, а также четко законодательно установленные ответственность и порядок осуществления надзора, делают его действительно эффективным инструментом, — подчеркнул Войстратенко.

По его словам, столичной строительной отрасли предстоит научиться работать в условиях санкционного давления, и вопросы безопасности строительства в нынешних реалиях приобрели еще большую актуальность.

Председатель Мосгосстройнадзора также отметил, что в непростой экономической ситуации темпы строительства и сдачи объектов в эксплуатацию не сократились именно благодаря мерам государства.

Войстратенко напомнил, что порядок государственного строительного надзора претерпел изменения в 2022 году. Так, с целью снизить давление на бизнес акцент был смещен на профилактические мероприятия, призванные указать на допущенные ошибки и дать возможность исправить их без применения штрафов.

Примечательно, что с начала 2022 года Мосгосстройнадзор провел 2209 проверок, а количество выданных предписаний сократилось более чем наполовину и составило 742. При этом все выявленные нарушения были устранены.

24 марта сообщалось, что москвичи не менее шести тысяч раз оставляли свои обращения столичному комитету государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) на официальном сайте мэра Москвы. Подавляющее большинство обращений было связано с законностью строительства, наличием у застройщика разрешительной документации, влиянием строительства на быт жителей соседних домов, строительными дефектами и нарушениями, которые были допущены при строительстве.