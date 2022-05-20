Аналитики перечислили столичные улицы с самым дорогим жильем

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гранатный переулок Карта всех событий

В среднем цена одного квадратного метра в элитном жилье на вторичном рынке столицы в мае держится на показателе в 1,25 миллиона рублей, при этом максимальные значения в самых дорогих локациях существенно выше — от 2,3 миллиона до 3,6 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили аналитики Savills.

— Если говорить про широкий рынок вторичного элитного жилья в центре города, то средний индикатив по цене по состоянию на сегодняшний день составляет 1,25 миллиона рублей за один квадратный метр. Это средняя цена для квартир в разных домах, районах, как с отделкой, так и без нее. За год этот показатель вырос на 12 процентов, а средний бюджет предложения на элитной «вторичке» — на 17 процентов (до 231 миллионов рублей) за счет появления на рынке более просторных квартир, — рассказал директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.

При этом он добавил, что исторически наиболее дорогие квартиры расположены в топонимических районах Остоженки и Патриарших прудов, Большой Дмитровки, Большой Никитской и Малой Никитской улиц, а также в непосредственной близости от Кремля.

Так, самой дорогой столичной локацией называют Гранатный переулок (Пресненский район), средняя стоимость «вторички» в экспозиции здесь составляет 3,595 миллиона рублей за один квадратный метр. На втором месте — Бутиковский переулок, цена за один «квадрат» держится в районе 3,4 миллиона рублей. Третье место — у Большой Дмитровки (Тверской район), цена за квадратный метр составляет 3,125 миллиона рублей, сообщает РБК.

Также стали известны районы, в которых аренда жилья стала дешевле. В частности, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.