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Французский волонтер обратился к Макрону с вопросом о поставках оружия «Азову»

Полина Долганова
В мире
Французский волонтер обратился к Макрону с вопросом о поставках оружия «Азову»
Фото: flickr/councilofeurope

Экс-военный Адриен Боке, который ранее посетил Украину с гуманитарной миссией, заявил, что французские власти должны объяснить поставки оружия неонацистам из батальона «Азов». Такое мнение он выразил в эфире Sud Radio.

— Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину? — задался вопросом военный.

Он добавил, что за счет иностранного оружия неонацисты легитимизируют свой статус в официальных структурах Украины.

По мнению Боке, президент Франции Эммануэль Макрон не посещает Украину, так как осознает, что вооружения попадают в руки неонацистов, передает РИА Новости.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассмотрит заявку Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) уже в этом июне. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 17 мая. По имеющейся у агентства информации, такое обещание Макрон дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Он также пообещал в ближайшие дни нарастить поставки оружия Киеву. Также будут увеличены и поставки гуманитарной помощи Украине.

Украина Франция Эммануэль Макрон
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