Reuters: Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассмотрит заявку Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) уже в этом июне. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 17 мая.

По имеющейся у агентства информации, такое обещание Макрон дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Он также пообещал в ближайшие дни нарастить поставки оружия Киеву. Также будут увеличены и поставки гуманитарной помощи Киеву.

Французский лидер отметил, что Украина уже совсем скоро станет «частью европейской семьи», передает издание Lenta.

10 мая Украина передала Европейскому союзу вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в ЕС планируют рассмотреть заявки Украины на членство в организации. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать несколько лет. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.