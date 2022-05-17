Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Reuters: Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Евгений Белоусов
В мире
Reuters: Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне
Фото: ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассмотрит заявку Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) уже в этом июне. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 17 мая.

По имеющейся у агентства информации, такое обещание Макрон дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Он также пообещал в ближайшие дни нарастить поставки оружия Киеву. Также будут увеличены и поставки гуманитарной помощи Киеву.

Французский лидер отметил, что Украина уже совсем скоро станет «частью европейской семьи», передает издание Lenta.

10 мая Украина передала Европейскому союзу вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в ЕС планируют рассмотреть заявки Украины на членство в организации. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать несколько лет. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

Евросоюз (ЕС) Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте