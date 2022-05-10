Украина передала вторую часть анкеты для статуса кандидата в ЕС

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Украина передала ЕС вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в понедельник, 9 мая.

— Сегодня мы сделали еще один шаг <...> на нашем пути в Европейский союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели, — передает слова Зеленского ТАСС.

8 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в Европейском союзе планируется рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать годы. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять годы и даже десятилетия. По его словам, решение может быть принято быстрее только в том случае, если ЕС не решит снизить стандарты для вступления в него.