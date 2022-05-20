Столичные застройщики получили отсрочку по предоставлению банковских гарантий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные застройщики отсрочили предоставление банковской гарантии на сумму почти в 26 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Почти за два месяца действия мер антикризисной поддержки отсрочкой предоставления банковских гарантий воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров. Общий объем по отсроченным документам составил 25,7 миллиарда рублей. Это решение позволило девелоперам сократить издержки по оплате комиссии банку и дало возможность более внимательно подобрать финансовое учреждение для оформления документа, — отметил он.

Заммэра добавил, что поддержку от города получили все обратившиеся инвесторы. При этом руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в большинстве своем данной отсрочкой воспользовались девелоперы, чьи участки находятся на севере столицы — 29, в ТиНАО — 12 и на юго-востоке города — шесть, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 16 мая, Ефимов рассказал, что за время действия пакета антикризисных мер девелоперы получили помощь в размере 9,4 миллиарда рублей. В рамках программы поддержки арендаторы земельных участков, как уточняется, могут получить беспроцентную отсрочку арендных платежей на полгода.