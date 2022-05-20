Москва сдаст в аренду 24 помещения для бизнеса

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва путем проведения аукционов сдаст в аренду представителям малого и среднего бизнеса 24 нежилых помещения по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 20 мая.

По его словам, с победителями торгов заключат контракты на 10 лет. Бизнесмены смогут использовать полученные в аренду объекты под разные коммерческие цели.

— Аренда нежилых помещений на льготных условиях доступна с 2017 года в качестве одной из мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса. С прошлого года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые граждане. Программа позволяет предпринимателям открывать новый или расширять существующий бизнес на выгодных условиях, — подчеркнул Ефимов.

Большинство сдаваемых в аренду объектов находятся на севере и юго-западе Москвы на цокольных и подвальных этажах зданий. Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 мая, 17 и 24 июня. Торги пройдут 3 и 24 июня, а также 1 июля. Глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков отметил, что программа льготной аренды помещений пользуется высоким спросом у представителей бизнеса.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин заключил, что получить подробную информацию об аренде недвижимости можно на консультациях в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные предприниматели смогут арендовать у города 18 нежилых помещений, которые расположились в пяти округах Москвы.