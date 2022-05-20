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Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода
Фото: Pexels

В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов, Арсений пшеничник, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник. Православная церковь в этот день вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа.

Запрещается в этот день зашедшим гостям покидать дом с пустыми руками. Необходимо быть гостеприимным и вручить уходящим гостям пирог из пшеницы. В ответ на это гость должен пожелать хозяйке жилища добра и счастья.

Говорят, что нельзя, чтобы испеченные пироги как бы «ночевали» в жилище. Если к обеду вы их не раздали гостям, то необходимо выйти на перекресток и отдать их прохожему либо раздать нищим и тем, кто был обделен вниманием. Если вы этого не сделаете, в ваш дом придут беды и голод.

Приметы погоды:

Дождливый день — к урожаю грибов.

Черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.

Вечернее небо в красный цвет окрашено — к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь.

Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к погожему дню. Увидеть три радуги — к ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода

Именины отмечают: Арсений, Адриан, Иван.

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