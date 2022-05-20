Два брата устроили в метро публичную акцию, направленную на дискредитацию ВС РФ

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

В метро задержаны два брата, проводившие публичную акцию на одной из станций столичной подземки. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, на станции метро «Пушкинская» злоумышленники развернули плакаты с надписями на иностранном языке, дискредитирующими использование ВС РФ.

Полицейские задержали молодых людей и доставили в отдел. В отношении каждого составлен протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

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Выяснилось, что они являются братьями и приехали из Ярославской области. Кроме того, ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Одному из нарушителей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. А материалы административного дела в отношении его брата суд рассмотрит в ближайшее время.

Накануне, 19 мая, стало известно, что по аналогичной статье был оштрафован лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.