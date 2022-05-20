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Свыше 55 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве

Араз Салехов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 55 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день в Москве по программе реновации введено в эксплуатацию 189 новых домов — это 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади. 175 новостроек уже переданы под заселение. Всего с начала реализации программы организовано переселение 83 тысяч жителей, из них уже 55,3 тысячи человек завершили переезд, — отметил он.

При этом глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что лидером по темпам переселения является Западный административный округ Москвы. По его словам, в ЗАО в новые квартиры переехали уже 8,8 тысячи человек из 81 дома.

— Далее по количеству новоселов — участников программы реновации можно отметить САО, где с начала реализации программы расселяется 47 жилых зданий, а в новые квартиры уже переехали восемь тысяч москвичей. На третьем месте — ВАО с 7,5 тысячи переселившихся из 73 домов, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 16 мая, Бочкарев рассказал о введении в эксплуатацию 189 новостроек в рамках реализации программы реновации. Их жилая площадь, как уточняется, составляет 2,5 миллиона квадратных метров.

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