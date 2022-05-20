Жилой дом с подземной автостоянкой по реновации построят в Коптеве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, проезд Черепановых, 54А Карта всех событий

В столичном районе Коптево планируется строительство нового жилого дома с подземной автостоянкой в рамках реализации программы реновации. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешительную документацию и может начинать работы. По проекту для жителей построят односекционный дом с современной отделкой и нежилыми первыми этажами для размещения объектов инфраструктуры, на фасадах предусмотрены корзины, — отметил он.

Общая площадь здания, как уточняется, составит 14,3 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрено 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные. Новостройка будет расположена по адресу проезд Черепановых, дом 54а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье в столице. Так, лидером по темпам переселения является Западный административный округ Москвы. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в ЗАО в новые квартиры переехали уже 8,8 тысячи человек из 81 дома.