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Названы сочетания цветов, которые помогут создать дорогой образ

Ирина Игнатенко
Общество
Названы сочетания цветов, которые помогут создать дорогой образ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, какие сочетания цветов помогут создать дорогой образ.

По словам стилиста, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно.

Также подходят друг другу землистые тона. Она выделила среди них оттенки ржавчины и зеленого мха. При выборе коричневого цвета стоит разбавить его золотистыми вставками. Оранжевый лучше носить со светло-серыми вещами.

Также стоит обратить внимание на сочетание голубой и желтой одежды. Никогда не выйдут из моды черно-белые наряды.

Стилист также назвала худшие сочетания цветов. Среди них черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным, передает издание «Профиль».

До лета осталось совсем немного. И пора обновлять гардероб. От двух предыдущих теплых сезонов нынешний отличается тем, что коронавирусные ограничения позади, можно одеваться более эффектно и нарядно. О главных трендах «Вечерней Москве» рассказала стилист Любовь Жукова.

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