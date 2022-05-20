Названы сочетания цветов, которые помогут создать дорогой образ
Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, какие сочетания цветов помогут создать дорогой образ.
По словам стилиста, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно.
Также подходят друг другу землистые тона. Она выделила среди них оттенки ржавчины и зеленого мха. При выборе коричневого цвета стоит разбавить его золотистыми вставками. Оранжевый лучше носить со светло-серыми вещами.
Также стоит обратить внимание на сочетание голубой и желтой одежды. Никогда не выйдут из моды черно-белые наряды.
Стилист также назвала худшие сочетания цветов. Среди них черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным, передает издание «Профиль».
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