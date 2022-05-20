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Собянин: Сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей

Георгий Соланович
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Собянин: Сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сервисом подбора мер антикризисной поддержки воспользовались 35 тысяч столичных предпринимателей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 мая.

— Самостоятельно разобраться в том, какие федеральные и региональные льготы подойдут для каждого конкретного предприятия, довольно сложно. Но пользователям сервиса достаточно указать свою сферу деятельности, размер организации, организационную форму и направления поддержки. А система предложит полный список актуальных и доступных льгот, — напомнил мэр города.

Примечательно, что чаще всего столичные предприниматели использовали сервис для поиска информации о льготных кредитных программах для бизнеса, о грантах для молодых предпринимателей на создание или развитие собственной франшизы, а также о грантах на покупку и лизинг оборудования.

В Telegram-канале «Экономика Москвы» заключили, что сервис можно найти на сайте Центра поддержки столичной экономики.

До этого сообщалось, что новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков нашли еще три столичных производителя.

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