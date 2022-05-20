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Зоолог пояснил, стоит ли держать дома диких животных

Ирина Игнатенко
Общество
Зоолог пояснил, стоит ли держать дома диких животных
Фото: АГН Москва

Зоолог Павел Глазков сообщил, что не разделяет стремление некоторых россиян держать диких животных дома. По его словам, инстинкт заставляет зверьков вести себя в комфортном пространстве квартиры так же, как в лесу или на болоте.

Например, стоит несколько раз подумать, чтобы завести дома енота, так как это довольно неусидчивое животное.

— У него инстинкт все полоскать, мыть, стирать, потому что в природе он питается ядовитыми земноводными, и для того, чтобы выполоскать яд, он пищу полощет. Плюс по своей биологии он живет вдоль рек и озер, и то что он ловит в илистом грунте, ему тоже необходимо промыть перед тем как съесть. У него это закрепилось. Поэтому если вы его оставите дома без присмотра — он все постирает, даже то, что не нужно, — отметил Глазков в комментарии ФАН.

Кроме того, зоолог не советует брать на руки диких птиц и кормить голубей на улицах. Он подчеркнул, что большая часть птиц заражены орнитозом, который вызывает у человека поражение печени, легких и нервной системы.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, что делать, если летучая мышь залетела в дом.

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