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В Московском зоопарке рассказали, как поймать проникшую в дом летучую мышь

Иссалина Аюпова
Общество
В Московском зоопарке рассказали, как поймать проникшую в дом летучую мышь
Фото: Pixabay

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, что делать, если летучая мышь залетела в дом.

— Для этого нужно взять зверька перчаткой или полотенцем, поместить его в коробку достаточного размера с небольшими отверстиями для воздуха (меньше одного сантиметра) и позвонить специалистам Центра реабилитации рукокрылых, — сказала представитель зоосада.

Она добавила, что такое может случиться, если животное маленькое и сбилось с пути. В случае если в квартиру или дом залетела летучая мышь, необходимо спасать животное, так как в квартире слишком сухой воздух и почти нет подходящей пищи, которой являются насекомые. По телефону специалисты центра подскажут, что делать дальше, в зависимости от состояния летучей мыши, написала Акулова в Telegram-канале.

До этого Акулова сообщила, что из Центра реабилитации рукокрылых выпустили на свободу 12 летучих мышей. Отмечается, что в центр поступают мыши с травмами или те, которые не нашли место для зимовки.

Она отметила, что 95 процентов случаев приходится на двухцветного кожана, что характерно для столицы. Всех мышей подготовили для зимнего сна в специальных помещениях.

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