Фото: МВД Медиа

Почти килограмм наркотиков изъято у жителя Зеленограда. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в полицию поступила информация о том, что в лесополосе около поселка Алабушево ходит подозрительный мужчина с сумкой и что-то ищет.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители заметили гражданина. При виде полицейских он попытался убежать, но был задержан.

В ходе личного досмотра у него обнаружено три свертка с растительным веществом и порошком. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной и амфетамином, общим весом около килограмма.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

До этого сообщалось о пассажире столичного такси, перенервничав, сознался автоинспекторам, что везет наркотики.