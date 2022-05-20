Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили 429 человек от коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили 429 человек от коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 429 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 368 новых случаев заражения ковидом.

Московские врачи вылечили 429 человек от коронавируса за сутки Фото: Оперштаб

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 137 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 79 пациентов, а 14 москвичей скончались в результате осложнений заболевания, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

20 мая замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражения коронавирусом может произойти осенью 2022 года. Она добавила, что осенью в России можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и коронавирус.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте