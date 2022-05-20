Московские врачи вылечили 429 человек от коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 429 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 368 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Оперштаб

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 137 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 79 пациентов, а 14 москвичей скончались в результате осложнений заболевания, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

20 мая замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражения коронавирусом может произойти осенью 2022 года. Она добавила, что осенью в России можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и коронавирус.