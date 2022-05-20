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В Самаре стартовал фестиваль «Российская Студенческая весна»

Ирина Игнатенко
Общество
В Самаре стартовал фестиваль «Российская Студенческая весна»
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Тридцатый по счету фестиваль «Российская Студенческая весна» открылся в Самаре, передает ОТР.

На фестиваль приехали делегации из всех регионов России, нескольких стран СНГ и республик Донбасса. В первый день проведения фестиваля состоялся парад делегаций по стадиону «Самара-Арена». Участниками стали более 3,5 тысячи человек.

Участников фестиваля по видеосвязи приветствовал президент России Владимир Путин.

— «Студенческая весна» — это не просто яркое событие, это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов благодаря своим талантам, способностям в музыке, хореографии, актерском мастерстве, — отметил он.

Программа фестиваля включает в себя десять направлений: спорт и гимнастика, танцы, мода, вокал, журналистика и других. Показать свои таланты участники фестиваля смогут на многих городских площадках в ближайшие дни.

В четверг, 19 мая, в день 100-летия пионерского движения в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о создании единого движения детей и молодежи «Большая перемена».

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