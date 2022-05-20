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Инвестиции в столичную коммерцию выросли в 3,6 раза

Георгий Соланович
Город
Инвестиции в столичную коммерцию выросли в 3,6 раза
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости Москвы и площадки под строительство в 2022 году составили 83,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об это сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 20 мая.

— К концу первого квартала этого года объем инвестиций в готовые коммерческие объекты и площадки под застройку в столице достиг 83,5 миллиарда рублей — это 82 процента от общей суммы таких вложений во всех российских регионах за указанный период. Годом ранее показатель составлял 45 процентов. Увеличение доли вызвано главным образом ростом объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе, — отметил Ефимов.

Инвестиции в коммерческую недвижимость столицы остаются привлекательны даже в условиях экономических санкций.

— На начало апреля 2022 года в Москве велось строительство 200 единиц офисной, торговой и складской недвижимости общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров, в то время как в начале января строилось 142 объекта площадью 1,4 миллиона квадратных метров, — подчеркнул министр правительства города, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Его слова передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава города Сергей Собянин заявил, что сервисом подбора мер антикризисной поддержки воспользовались 35 тысяч столичных предпринимателей.

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